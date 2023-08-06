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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

Meg 2: The Trench يحقق إيرادات ضخمة أول أيام عرضه

Meg 2: The Trench
Meg 2: The Trench

نجح فيلم Meg 2: The Trench أن يحقق إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وذلك فى أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي.

 

ونجح الفيلم فى تصدر المركز الثاني بدور العرض وذلك بعد فيلم “Barbie” الذي حقق 17 مليون دولار.

 

ويعرض فيلم Meg 2: The Trench فى 3500 قاعة عرض سينمائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وذلك بعد ما نجح الفيلم في تحقيق 12 مليون دولار في أول يوم بالسينمات، بما في ذلك 3.2 مليون دولار الخميس الماضي.

 

فيلم Meg 2: The Trench  من إخراج بن ويتلي، ومأخوذ من رواية «The Trench» للكاتب ستيف ألتن، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال من بينهم جيسون ستاثام، وو جينج، صوفيا كاي بالإضافة إلى بيج كينيدي.

مفاجأة حول تحضير الجزء الثالث للفيلم

 

من جانبه فجر المخرج بن ويتلي مفاجأة أنَّ هناك مناقشات داخلية حول تقديم جزء ثالث من الفيلم، ويعتمد تطور الجزء الثالث على نجاح Meg 2: The Trench ، فإنَّه يأمل في مواصلة القصة كما هو موضح في روايات ستيف ألتن.