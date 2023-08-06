آخر تحديث أسعار الذهب في الأسواق الآن

شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال التعاملات المسائية ، اليوم الأحد 6 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2150 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2150 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2261 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1850 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1439 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1233 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17264 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1943 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل ارتفاع عوائد السندات الأميركية

أسعار الذهب العالمي

يتجه الذهب فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في 9 أشهر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1971.70 دولار للأونصة.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم، وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهرا في يوليو مع استمرار شح العمالة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.6 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 917.29 دولار.

ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1260.65 دولار للأونصة.