اتلتيكو مدريد يتعادل إيجابيًا مع إشبيلية وديًا

حسم التعادل الإيجابي بين اتليتكو مدريد و اشبيلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أوركيل بارك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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انهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين تنليتكو مدريد و اشبيلية بدون أهداف .

تقدم اشبيلية على اتلتيكو مدريد بهدف دون رد في أحداث الشوط الثاني من خلال رفائيل ميرفيسينتي في الدقيقة 67 من أحداث المباراة .

في الدقيقة 85 تعادل أتليتكو مدريد من خلال اللاعب أنخل كوريا في الدقيقة 85 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين أتلتيكو مدريد و اشبيلية بهدف لكل فريق استعدادا للدوري الإسباني .

من المقرر ان يستعد اتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره غرناطة مساء الاثنين المقبل في الجولة الأولي من الدوري الإسباني .