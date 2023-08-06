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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتلتيكو مدريد يتعادل إيجابيًا مع إشبيلية وديًا

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد

حسم التعادل الإيجابي بين اتليتكو مدريد و اشبيلية بهدف لكل فريق  في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أوركيل بارك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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انهي الشوط الأول  بالتعادل السلبي بين تنليتكو مدريد و اشبيلية  بدون أهداف .

تقدم اشبيلية  على اتلتيكو مدريد بهدف دون رد في أحداث الشوط الثاني  من خلال رفائيل ميرفيسينتي في الدقيقة 67 من أحداث المباراة .

في الدقيقة 85 تعادل أتليتكو مدريد  من خلال اللاعب أنخل كوريا في الدقيقة 85  .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين أتلتيكو مدريد  و اشبيلية بهدف لكل فريق  استعدادا للدوري الإسباني .

من المقرر ان يستعد اتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره غرناطة  مساء الاثنين المقبل  في الجولة الأولي من الدوري الإسباني .

 