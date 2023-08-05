الرائد يضم نجم أتلتيكو مدريد السابق

نجحت إدارة نادي الرائد السعودي في التعاقد مع نجم نادي أتلتيكو مدريد السابق، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، خلفًا للحارس الروماني سيلفيو لونج.

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أندريه موريرا ينتقل لنادي الرائد:

وتعاقد نادي الرائد مع البرتغالي أندريه موريرا حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد السابق جراسهوبر زيوريخ السويسري، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي الرائد مع البرتغالي صاحب الـ 27 عامًا لمدة موسم واحد، مع أحقية التجديد لموسم إضافي.

لعب الحارس البرتغالي أندريه موريرا مع أتلتيكو مدريد خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2019، خرج فيها على سبيل الإعارة لـ 7 مرات، ولعب مع أندية موريرينسي البرتغالي وأونياو دا ماديرا البرتغالي وبيلينينسش البرتغالي وسبورتنج براجا البرتغالي والعودة من جديد لنادي بيلينينسش، ثم الانتقال لأستون فيلا الإنجليزي، ومنه لنادي فييرينسي البرتغالي.

قبل أن ينتقل أندريه موريرا بشكل نهائي في موسم 2019 إلى نادي بيلينينسيس البرتغالي والذي لعب معه لمدة موسمين قبل الانتقال لنادي جراسهوبر السويسري، ومنه لنادي الرائد السعودي.

سبق للحارس البرتغالي تمثيل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا وتحت 20 وتحت 21.