مانشستر سيتي يخسر من أتلتيكو مدريد وديًا

خسر فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم الأحد، على ملعب ستاد سيول كأس العالم، خلال معسكر الفريقين في كوريا الجنوبية، لتجهيز اللاعبين للموسم الرياضي الجديد.

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أتلتيكو مدريد يفوز على مانشستر سيتي:

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب ممفيس ديباي في الدقيقة 66 لأتلتيكو مدريد، وأضاف يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 85 سجَّل مانشستر سيتي الهدف الوحيد عن طريق اللاعب روبن دياز.

حققَّ مانشستر سيتي الانتصار في المواجهة الودية الأولى على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد، ويستعد الآن لمواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل 6 لشهر أغسطس.

بينما خسر أتلتيكو مدريد من فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق الانتصار في المواجهة الثانية على حساب مانشستر سيتي بهدفين، ويستعد لمواجهة ريال سوسيداد في بداية الدوري الإسباني المقرر لها يوم الخميس المقبل 3 لشهر أغسطس.

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