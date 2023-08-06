الفيلم المصري هجّان يشارك في مهرجان تورنتو السينمائي

هجّان في عرض عالمي أول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن اختيار فيلم هجّان للمخرج أبو بكر شوقي رسمياً للمشاركة بالدورة الثامنة والأربعين

تقام الدورة 48 من المهرجان في الفترة من ٧ إلى ١٧ سبتمبر المقبل، حيث يُقام العرض العالمي الأول للفيلم ضمن قسم ديسكفري الذي يهتم بالأعمال الأولى والثانية للمخرجين المتميزين في أنحاء العالم.

تفاصيل فيلم هجّان



هجّان من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، شاركت في الإنتاج رولا ناصر ويعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك ومن توزيع فيلم كلينك إندي المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel.

الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.

تدور القصة حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بجمله حفيرة. بعدما يوظفه المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة.

هجّان من إخراج أبو بكر شوقي الكاتب والمخرج المصري النمساوي. حصل فيلمه الوثائقي القصير THE COLONY على جوائز في مهرجانات حول العالم. تلاه فيلمه السينمائي الأول يوم الدين، الذي عُرض لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا تشاليه، هجّان هو فيلمه الروائي



مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)



يسعى المركز إلى دعم اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تطوير كافة الأصعدة الثقافية والمعرفية من خلال الانفتاح على مختلف ثقافات العالم بمرافقه المتنوعة من مكتبة عالمية، سينما، مسرح، مختبر أفكار، وقاعة كبرى.

أنتج المركز أكثر من ٢٣ فيلم، حيث شاركت هذه الأفلام في أكثر من ٧٩ مهرجان عالمي، وفازت بأكثر من ٢٨ جائزة.

