التعاون السعودي يعلن ضم مع أندري جيريتو .. رسميًا

أعلن التعاون السعودي عبر حسابة الرسمي، يوم الأحد عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي أندري جيريتو لتدعيم الدفاع الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

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نشر حساب التعاون السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة كاشفة عن تفاصيل صفقة أندري جيريتو قائلا: "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي أندري جيريتو، لاعب نادي نانت الفرنسي حتى عام 2025.

ومن المقرر أن يستمر أندري جيريتو مع التعاون السعودي " الذئاب السعودية" لمدة موسمين حتي صيف 2025 ، ويأتي التعاقد مع اللاعب أندري جيريتو وفقًا لطلبات المدرب بريكليس تشاموسكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

في سياق متصل، حسم التعادل السلبي بين التعاون السعودي والفيحاء بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد التعاون استعدادًا للموسم الجديد.

وتسعي إدارة التعاون السعودي تحسين مستوي الفريق مع عودة الفريق للمنافسة على مناصات التتويج خلال الفترة القادمة.