موسكو : لا توجد أي مقوّمات للسلام مع كييف الآن

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي مقوّمات في الوقت الراهن للاتفاق مع أوكرانيا على التسوية.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد: لا توجد أي مقومات للتوصل إلى اتفاق للسلام في الوقت الحالي، وسنواصل عمليتنا العسكرية عمّا قريب.

وحول ما إذا كانت روسيا ستضم أراضي إضافية في أوكرانيا، قال: "لا. نريد التحكم بجميع الأراضي التي يعتبرها دستورنا أراضي روسية".

الجيش الروسي يقصف مطارات عسكرية غربي أوكرانيا

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية وبحرية دقيقة للمطارات العسكرية بمقاطعتي "خميلنيتسكي" و"روفنا" غربي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم الإخبارية أن القوات الروسية استهدفت ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة القواعد الجوية للقوات الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو بمقاطعة ريفنا، وتم تدمير جيمع الأهداف المحددة".

وأضافت الوزارة أن "قواتنا صدت خلال الـ24 ساعة الماضية جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث تم صد 8 هجمات في خاركوف ولوجانسك، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر M109 Paladin أمريكية، ومدفع Krab ومدفعين من طراز Msta-B ، وصد 5 هجمات معادية في دونيتسك، وتصفية ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab".