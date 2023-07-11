الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف يؤكد وجود خلافات مع تركيا في وجهات النظر دون ذكر أسبابها

بيسكوف
بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مشيرًا في نفس الوقت إلى وجود جزء من هذه العلاقات يتوافق مع مصالح البلدين. 

 

txt

السفير الصيني: حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز 90 مليار دولار

txt

روسيا تعلق على انضمام السويد لحلف الناتو: "قرار له تداعيات سلبية"

ديمتري بيسكوف

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء  : إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا، ففي ظل وجود كل الخلافات المعروفة نعتزم تطوير حوارنا وعلاقاتنا مع جمهورية تركيا حيث يكون ذلك مفيدًا لنا ولهم.

وفيما يتعلق بعلاقة تركيا بالدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين: "يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وتابع بيسكوف: "يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا.

 

مواد متعلقة

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

شعبة الدواجن تطالب باستبدال محلات بيع الطيور الحية بالمجمدة (فيديو)

أردوغان: نعلم بأننا متفوقون ولكن نتنظر نتائج الانتخابات الرسمية

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

علي جمعة: أنعم الله على الإنسان بنعم عدة وأمره بتسخيرها في طاعته

عبد السند يمامة: الوفد قادر على وضع رؤية لحل الأزمة الاقتصادية في مصر

"الأفروسنتريك".. "حرامى" التاريخ
الجريدة الورقية