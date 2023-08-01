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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف: لا نرى تشابها بين هجوم المسيرات على موسكو وأحداث 11 سبتمبر في نيويورك

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

 

ندد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بالهجوم الأوكراني المتزايد الذي يستهدف الأراضي والبنية التحتية المدنية في موسكو، واصفا هذه الهجمات بـالإرهابية.

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دميتري بيسكوف

ورفض بيسكوف، في تصريح اليوم، مقارنة محاولات أوكرانية لاستهداف أبراج “موسكو سيتي” بهجوم 11 سبتمبر 2001 في نيويورك أو وجود رغبة لدي سلطات كييف في فعل شيئ من هذا القبيل في روسيا.

 

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو ضواحيها، وتم إسقاط اثنين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع “موسكو سيتي” في وسط المدينة، والذي كان تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، إن “نظام كييف إرهابي ويحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة”.

 

كان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أشار في وقت سابق اليوم إلى تضرر واجهة الطابق الـ21، والزجاج على مساحة 150 مترا مربعا من برج موسكو سيتي جراء الهجوم الاوكراني، مؤكدا عدم وقوع أي ضحايا تذكر.

وأعلن عمدة موسكو، اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج “موسكو سيتي” أثناء إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، التي حاولت الهجوم على العاصمة.

 

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