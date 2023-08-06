محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة 89.76%

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2022 /2023.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 89.76 % للإعدادية العامة بالدور الثاني.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي بأطيب التهنئات والأمنيات لأبناء المحافظة، بدوام التوفيق والنجاح، موجهًا الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبًا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

إحصائيات نتيجة الدور الثاني في الغربية

ومن ناحيته، صرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الثاني 19534 طالبًا وطالبة حضر منهم 18760 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.76 % كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 727 طالبًا وطالبة حضر منهم 675 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 74.81 %، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم 66.6 %.