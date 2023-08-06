مهمة الفضاء الهندية Chandrayaan-3 تدخل في مدار القمر

دخلت مهمة الفضاء الهندية Chandrayaan-3 في مدار القمر يوم السبت، حيث حاول برنامج الفضاء الجوي الهندي هبوطًا غير مأهول على سطح القمر للمرة الثانية.

أثبتت محاولة سابقة فشلها في عام 2019، عندما فقد التحكم الأرضي الاتصال بلحظات قبل الهبوط.

تحطمت Chandrayaan-1 عمدًا في القطب الجنوبي للقمر في عام 2008، وهو أول هبوط غير متحكم به على هذا الجزء من القمر من قبل أي شخص، ثم من المحتمل أن يكون Chandrayaan-2 قد واجه نفس المصير في عام 2019 عند محاولة هبوط متحكم فيه.

حققت روسيا والولايات المتحدة والصين عمليات إنزال ناجح على سطح القمر.

ماذا نعرف عن Chandrayaan-3؟



أحدث مهمة فضائية لبرنامج الفضاء الهندي تعني "Mooncraft" باللغة السنسكريتية.

قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) يوم السبت، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إطلاقها، إن السفينة "تم إدخالها بنجاح في مدار القمر".

إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فمن المقرر أن تهبط المهمة على سطح القمر بين 23 و 24 أغسطس. وتهدف إلى جمع الصور من القطب الجنوبي القمري الذي تم استكشافه قليلاً، والذي لا يمكن ملاحظته من الأرض.

تبلغ تكلفة البعثة 74.6 مليون دولار (حوالي 67.66 يورو)، وهو مبلغ أصغر بكثير من المبلغ المخصص من قبل دول أخرى لمهام مماثلة.

يساعد الجمع بين الاستلهام من التكنولوجيا الحالية والأجور المنخفضة نسبيًا للمهندسين ذوي المهارات العالية في تفسير فعالية التكلفة.

نما برنامج الفضاء الهندي منخفض الميزانية نسبيًا بشكل كبير منذ أول مسبار له يدور حول القمر في عام 2008. أصبحت البلاد أول دولة في آسيا تضع قمرًا صناعيًا في مدار حول المريخ في عام 2014.

طموح الهند الفضائي: يهدف Chandrayaan-3 إلى الهبوط على سطح القمر