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الجمعية الفلكية بجدة تكشف علاقة الزلازل باكتمال القمر
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجمعية الفلكية بجدة تكشف علاقة الزلازل باكتمال القمر

البدر
البدر

يوجد اعتقاد شائع بأن وقوع الزلازل مرتبط باكتمال القمر، بسبب أنه يمارس أقوى شد للمد والجزر، والذي يفترض أنه يتسبب بمزيد من الضغط على قشرة الأرض ويزيد من فرص انزلاق الصدوع.

 وجود ارتباط بين الدورة القمرية وحدوث الزلازل:

 قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه رغم علاقة اكتمال القمر بوقوع الزلازل، لا يوجد دليل علمي لدعم هذا الادعاء، وكذلك لم تجد الكثير من الدراسات أي ارتباط بين الدورة القمرية وحدوث الزلازل.

 أوضحت الجمعية، أنه على سبيل المثال إحدى الدراسات دققت في بيانات أكثر من 100,000 زلزال، وقع على مدار 10 سنوات ولم تجد الدراسة فروقًا ذات دلالة إحصائية في عدد الزلازل التي حدثت أثناء اكتمال القمر، مقارنة بأوقات أخرى من الشهر.

 

 أشارت الجمعية الفلكية، إلى أن هناك دراسة أخرى دققت في بيانات الزلازل التي حدثت في ولاية كاليفورنيا على مدى 30 عامًا، ووجدت أنه لا يوجد فرق في عدد الزلازل التي حدثت أثناء اكتمال القمر، مقارنة بأوقات أخرى من الشهر حتى عندما اقتصرت الزلازل على الزلازل التي حدثت بالقرب من الساحل، إذْ تكون قوى المد والجزر أقوى.

 

 لفتت الجمعية، إلى أنه رغم وجود بعض الأفكار التي تشير إلى أن الزلازل قد تحدث بشكل أكبر أثناء اكتمال القمر، إلا أن الأدلة العلمية لا تدعم هذا الادعاء ومن المرجح أن تكون العلاقة بين اكتمال القمر والزلازل مجرد مصادفة.

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