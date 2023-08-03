القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل الليلة

يظهر في السماء قبل منتصف ليل اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، ابتداء من الساعة العاشرة مساءً ولبقية الليل، ظاهرة اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل، ويفصل بينهما درجتين باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في منظر جميل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن زحل يشبه نجمًا متوسط ​​اللمعان للعين المجردة، ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبيا، فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري

وأوضحت الجمعية، أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

ولفتت، إلى أن كوكب زحل يتميز بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

وبلغت حلقات زحل أقصى ميل لها بإتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه، ومنذ ذلك الوقت اصبح منظر الحلقات يضيق من منظورنا على الارض وذلك يعود لعدة اسباب.

زاوية حلقات زحل تتغير على مدى 29 عامًا

وأشارت الجمعية الفلكية، إلى أن زاوية حلقات زحل تتغير على مدى 29 عامًا (المدة التي يستغرقها زحل للدوران حول الشمس مرة واحدة) بسبب ميل محور دوران زحل بالنسبة لمستوى مداره، يبلغ ميل محور دوران زحل 27 درجة ، مما يعني أن الحلقات تميل أحيانًا نحو الأرض وفي بعض الأحيان تميل بعيدًا عن الأرض.

وتعد دورة حلقات زحل التي تبلغ مدتها 29 عامًا، ظاهرة رائعة تسمح لنا برؤية الحلقات من زوايا مختلفة، إنه أيضًا تذكير باتساع الفضاء والجداول الزمنية التي تحدث فيها الأحداث الفلكية.