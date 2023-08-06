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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميكالي: أريد استدعاء محمد صلاح في الأولمبياد

ميكالي وإبراهيم عادل
ميكالي وإبراهيم عادل

أكد روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أنه يريد استدعاء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لأولمبياد باريس 2024 المقبلة، بعدما نجح الفراعنة في الصعود رسميًا.

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وكان المنتخب المصري قد نجح في الصعود لأولمبياد باريس 2024، بعدما وصل للمباراة النهائية من بطولة إفريقيا 2023 أمام نظيره المغربي، لكنه خسر اللقب بهدفين مقابل هدف واحد.

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تحدث ميكالي في تصريحات نشرتها شبكة "UOL"البرازيلية، حيث قال : "يسأل المصريين يستوقفوني في الشارع ويطرحون علي هذا السؤال، من هم الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا الذين سآخذهم معي، لقد أوقفوا سيارتي في منتصف الطريق من أجل هذا السؤال"، ضاحكًا.

وأضاف مدرب الفراعنة عن انضمام محمد صلاح: "بالتأكيد، أرغب في استدعاء محمد صلاح للأولمبياد، لكن الأمر يتوقف على عدة عوامل أهمها موافقة ليفربول، لأنه ليس استدعاء لبطولة رسمية مثلما يكون الأمر مع روي فيتوريا في المنتخب الأول".

وأتم المدرب البرازيلي تصريحاته: "لو كان الأمر متروكًا لي، سأقوم باستدعائه مثل نيمار، كانت فرصة ذهبية لتعزيز الفريق والمنافسة على الميدالية الذهبية".

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