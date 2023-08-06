ميكالي: أسعدنا الجماهير المصرية بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على صعود الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما الصعود للمباراة النهائية من بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 بالمغرب.

وكان المنتخب المصري قد خسر لقب أمم إفريقيا أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحصل على الميدالية الفضية.

وأكد ميكالي أن سعيد للغاية بإنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد المشوار الرئع خلال بطولة أمم إفريقيا 2023 بالمغرب.

وأوضح المدرب البرازيلي في تصريحات نقلتها شبكة "UOL" البرازيلية، أن الجماهير المصرية بالشوارع سعيدة بما حققه الفراعنة خلال الكان.

تصريحات ميكالي

تحدث روجيرو ميكالي، مدرب الفراعنة على الإنجاز الذي حققه الفراعنة، حيث قال: "كان مشوارًا رائعًا، أسعدنا الجماهير بالتأهل إلى الأولمبياد".

وأضاف: "فوز خروجنا إلى الشوارع المصرية، نرى سعادة الجماهير بما حققناه، فهم يشكروننا على هذا الإنجاز، لقد فعلنا ما علينا، خاصة وأن كانت هناك شكوك حول هذا الجيل ومدى قدرته على التأهل".

ورد ميكالي على سؤال ما الذي افتده في البرازيل ووجده في مصر، قال: "علاقتي مع الجماهير، لقد احتضنتني الجماهير المصرية، بطريقة أشعر بالامتنان الشديد لها".

وأكمل: "حققت الميدالية الذهبية مع البرازيل، لكنني شعرت بسعادة بالغة عند تأهل مصر إلى الأولمبياد، هذا كان هدفنا وليس مجرد الحصول على أموال أكثر".