الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد و"غربلة الفريق" استعدادًا للموسم الجديد

أجري نادي مانشستر يونايتد غربلة في صفوف فريقه إستعدادًا للموسم الجديد 23-2024، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعدما خاض معسكر تحضيري من العيار الثقيل، ليكشر عن أنيابه مبكرًا للموسم الجديد.

صفقات مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

أولي صفقات مانشستر يونايتد كانت بضم اللاعب راسموس هوجلوند حتى 2028 قادماً من أتالانتا مقابل رسوم إجمالية قدرت بحوالي 85 مليون يورو شاملة الحوافز.

أندريه أونانا ينضم إلى مان يونايتد في صفقة مدتها 5 سنوات سارية حتى يونيو 2028، مع خيار لمدة عام إضافي.

جوني إيفانز يوقع صفقة قصيرة الأجل مع مانشستر يونايتد.

كما نجح اليونايتد في ضم ماسون ماونت من تشيلسي في صفقة أولية بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني العقد حتى يونيو 2028 مع خيار لموسم آخر وسيحمل الرقم 7.

الراحلون عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي

رحل لصفوف نوتنجهام فورست اللاعب أنتوني إيلانجا مقابل 15 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد بعقد مدته 5 سنوات.

كما رحل الظهير الأيسر لمان يونايتد أليكس تيليس الي صفوف النصر السعودي حتى 2025، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني إضافة للحوافز، مع حصوله على 7 ملايين إسترليني راتب سنوي إضافة للحوافز.

ديفيد دي خيا يغادر مانشستر يونايتد، بعد 12 عاماً في النادي.

العراقي زيدان إقبال يوقع لأوتريخت الهولندي مقابل مليون يورو، مع احتفاظ مان يونايتد بنسبة كبيرة من قيمة بيعه مستقبلاً.

أكسيل توانزيبي يرحل بشكل حر، بعد نهاية عقده.

فيل جونز يرحل بشكل حر بعد نهاية عقده.

مارسيل سابيتزر يعود إلى بايرن ميونيخ بعد نهاية فترة إعارته.

فاوت فيجورست يعود إلى بيرنلي بعد نهاية فترة إعارته.

جاك بوتلاند يعود إلى كريستال بالاس بعد نهاية فترة إعارته.

نتائج مباريات مانشستر يونايتد الودية إستعدادًا للموسم الجديد

الأحد 23 يوليو : مانشستر يونايتد ضد آرسنال وانتهت بخسارة اليونايتد بنتيجة 3-5

الأربعاء 26 يوليو : مانشستر يونايتد ضد ريكسهام الإنجليزي وخسرها المان يونايتد بنتيجة 3-1

الخميس 27 يوليو : مانشستر يونايتد ضد ريال مدريد وخسر من الريال بثنائية نظيفة

الاثنين 31 يوليو : مانشستر يونايتد ضد بوروسيا دورتموند وخسر من دورتموند بنتيجة 3-2

السبت 5 أغسطس : مانشستر يونايتد ضد لانس الفرنسي وفاز علي لانس بثلاثة أهداف لهدف

الأحد 6 أغسطس : مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو الإسباني والتي ستنطلق اليوم الأحد.