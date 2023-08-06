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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية
البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 70.11 نقطة ليصل الى مستوى 77.7156 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16.0 دولار.

البورصة الكويتية 

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية بما يصل نحو 3.157 مليون سهم نتيجة تنفيذ 7724 صفقة نقدية، بقيمة 9.27 مليون دينار كويتي (نحو 85 مليون دولار).

 وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 78.20 نقطة ليبلغ مستوى 43.5585 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37.0 %، من خلال تداول 2.84 مليون سهم عبر 3052 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 ملايين دينار كويتي (نحو 13ر20 مليون دولار).

 

 وحقق مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية مكاسب بمقدار 86.6 نقاط ليبلغ مستوى 25.7942 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.0 % من خلال تداول 17.73 مليون سهم عبر 4672 صفقة بقيمة 3.21 مليون دينار كويتي (نحو 5ر64 مليون دولار).

 

 في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بمقدار 86.38 نقطة ليبلغ مستوى 66.5508 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 71.0 % من خلال تداول 7.72 مليون سهم عبر 2344 صفقة نقدية بقيمة 8.5 ملايين دينار كويتي (نحو 5ر17 مليون دولار).

 

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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

 

البورصة الأردنية

 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24%، لتصل عند مستوى 2442.97 نقطة.

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2484 صفقة.

 

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

 

بورصة مسقط 

 

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4759.65 نقطة منخفضًا 23.7 نقطة وبنسبة 0.496 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4783.36 نقطة.

 

 وبلغت قيمة التداول مليونًا و939 ألفًا و302 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 28 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و693 ألفًا و194 ريالًا عُمانيًّا.

 

 

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

 

البورصة المصرية

 

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 1.200 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت ملياري جنيه.

 

 وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.41% ليبلغ 17697.49 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.16% مسجلًا 3655.32 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.49% لينهي التعاملات عند مستوى 5274.18 نقطة.

 

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