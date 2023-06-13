البورصة المصرية لم تشهد عطل فني منذ 15 عامًا

تعرضت البورصة المصرية لعطل فني في نظام التداول خلال جلسة اليوم الإثنين، وتسببت تعطل حركة التداول اليوم، ولكن عملت الإدراة على حل العطل، كما أنها أعلنت عن انتهاءها من حل العطل الفني.

عطل فني في البورصة المصرية

وأوضحت البورصة المصرية، أنه سيتم استئناف التداول غدًا في المواعيد المعتادة مع تأكيد إدارة البورصة، وأنه سوف يتم الاعتداد بالعمليات المنفذة كافة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.

وأكد رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، أن هناك عطل تقنى مفاجئ تعرض له سيستم نظام تداول الأسهم بالبورصة فى الساعة 12:31، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الأمر بشكل فورى وسريع، موضحًا أنه تم تجاوز مرحلة الخطر وسيتم استئناف العمل غدا بشكل طبيعى.

وتابع: "كل شئ وارد الحدوث، والبورصة منذ 15 عاما لم تشهد أي أعطال نتيجة أي خطأ تقني، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي".

وأشار إلى أن المهم هو أسعار الإغلاق اليوم، والمحافظة على العمليات التى تمت، كما أن الهدف الأساسي هو عدم تدوين حالة عدم ثقة.

البورصة المصرية

ونفت إدارة البورصة وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مشيرة إلى أنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة، مشددة على أن نظام التداول توقف مؤقتا بسبب عطل فني، وإنه جاري العمل حاليا على إصلاحه.

البورصة المصرية.. عمليات بيع عدد 41.75 ألف سهم من أسهم المصرية للاتصالات

شهدت جلسة تداول البورصة، نهاية شهر مايو الماضي، تنفيذ عمليات بيع عدد 41.75 ألف سهم بقيمة إجمالية 965.02 ألف جنيه على أسهم المصرية للاتصالات، وذلك في إطار الشريحة المخصصة للعاملين.

وكانت البورصة أعلنت عن تنفيذ بيع 8.49 مليون سهم من شركة المصرية للاتصالات بقيمة 196.28 مليون جنيه.

وتمثّل تلك الصفقة الشريحة الثانية ضمن قيام وزارة المالية بطرح 10% من حصتها في المصرية للاتصالات للبيع، إذ تقرر تخصيص الشريحة الثانية للعاملين بالشركة في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفاً و358 سهماً.

ونفذت الشريحة الأولى في 14 مايو الجاري، بعدد 162.171 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه.