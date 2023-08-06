الدوري الإنجليزي.. كيف استعد مانشستر سيتي للحفاظ على اللقب؟؟

يواصل فريق مانشستر سيتي استعدادته للموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024، إذْ أبرم الفريق عددًا من الصفقات القوية في حين رحل عن صفوفه عدد آخر من اللاعبين كان أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز.

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يبدأ مانشستر سيتي الموسم الجديد اليوم بمواجهة أرسنال في كأس درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، بينما يواجه فريق بيرنلي يوم 11 اغسطس الجاري في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق مانشستر سيتي ضمن أكثر الأندية إنفاقًا في السنوات الأخيرة خصوصًا وأنه يسعى دائمًا إلى التعاقد مع أفضل لاعبين للاستمرار في حصد الألقاب ومن أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الذي توج به الفريق في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي تحت قيادة مديره الفني المخضرم بيب جوارديولا.

استعدادات مانشستر سيتي للموسم الجديد:

خاض فريق مانشستر سيتي 3 مباريات في جولة آسيا التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد وشهدت فوز السيتي في أول مباراتين ضد يوكوهاما مارينوس بنتيجة 5-2 وبايرن ميونخ 2-1 ثم الهزيمة 2-1 من أتلتيكو مدريد.

صفقات مانشستر سيتي:

أبرم مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية حتى الآن عددًا من الصفقات القوية من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي وجاءت الصفقات على النحو الآتي:

ماتيو كوفاسيتش:

كانت أولى صفقات أرسنال الصيفية بالتعاقد مع اللاعب ماتيو كوفاسيتش قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي لمدة 4 سنوات مقابل 29 مليون يورو.

يبلغ ماتيو كوفاسيتي 29 عامًا، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبى بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي عام 2020.

جوسكو جفارديول:

كما تعاقد فريق مانشيستر سيتي مع المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، صاحب ال 21 عامًا، قادمًا من فريق لايبزيج الألماني، لمدة 5 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 90 مليون جنيه استرليني.

الراحلين عن مانشستر سيتي:

رحل عن فريق مانشستر سيتي خلال فارة الانتقالات الصيفية الحالية 3 لاعبين، وهم: الجزائري رياض محرز والذي انتقل إلى أهلي جدة السعودي، وإلكاي جوندوجان الذي انضم لصفوف فريق برشلونة، إلى جانب بينجامين ميندي الذي رحل غلى فريق لوريان الفرنسي.

مانشستر سيتي وآرسنال في صدام مشتعل الليلة بكأس الدرع الخيرية:

ترقب محبو ومتابعو كرة القدم في كل مكان، اللقاء المنتظر بين فريقي آرسنال ونظيره مانشستر سيتي، والذي يجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية، والتي تجمع الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الثنائية المحلية وأرسنال وصيف البريميرليج، ويحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

يُذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الدرع الخيرية، بعد أن تغلب على مانشستر سيتي بثلاثية لهدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال:

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال:

ستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مانشستر سيتي يسعي لاستعادة نغمة الألقاب:

يخوض فريق السيتي لقاء اليوم من أجل استعادة نغمة الألقاب التي عاشها الموسم الماضي وفوزه بالثلاثية التاريخية، إذْ حقق كل من الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

علي الجانب الآخر آرسنال لم يحقق أي لقب، واكتفى بأداء مشرف بعدما تصدر جدول الدوري في معظم الجولات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أرسنال:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.

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