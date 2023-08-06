تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية

يستعد فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره آرسنال، ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية، والتي يحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، ناثان أكي، روبن دياز.

خط الوسط: جون ستونز، برناردو سيلفا، رودري، فيل فودين.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.