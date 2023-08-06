مانشستر سيتي وآرسنال في صدام مشتعل الليلة بكأس الدرع الخيرية

يترقب محبو ومتابعو كرة القدم في كل مكان، اللقاء المنتظر بين فريقي آرسنال ونظيره مانشستر سيتي، والذي يجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية، والتي تجمع الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الثنائية المحلية وأرسنال وصيف البريميرليج، ويحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

يُذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الدرع الخيرية، بعد أن تغلب على مانشستر سيتي بثلاثية لهدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مانشستر سيتي يسعي لإستعادة نغمة الألقاب

يخوض فريق السيتي لقاء اليوم من أجل إستعادة نغمة الألقاب التي عاشها الموسم الماضي وفوزه بالثلاثية التاريخية حيث حقق كل من الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

علي الجانب الأخر آرسنال لم يحقق أي لقب، واكتفى بأداء مشرف بعدما تصدر جدول الدوري في معظم الجولات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.