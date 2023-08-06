هنا شيحة تجلد منتقدي شقيقتها بعد أزمتها الأخيرة وعودتها للفن|حقيقة ارتباطها (شاهد)

هاجمت الفنانة هنا شيحة من خلال تصريحات لها، الانتقادات التي تواجه شقيقتها الفنانة حلا شيحة، ولك نتيجة عن خلعها الحجاب مؤخراً، وقرار عودتها للفن مرة أخرى، مشيرا أن كل بني آدم مسئول عن نفسه، فيما يخص علاقة الشخص الدينية.

هنا شيحة



هنا شيحة تجلد منتقدي شقيقتها "مبتدخلش في حاجة متخصنيش"

أوضحت هنا شيحة من خلالها تصريحاتها قائلة: "إحنا إخوات برا الوسط الفني، لكن أنا كفنانة مليش علاقة بيها كفنانة، وهي ليها اختياراتها وحياتها ومينفعش أتدخل في ده، أو يبقى ليا رأي سواء كان مع أو ضد".

حلا شيحة وهنا شيحة

هنا شيحة "مبتدخلش في حاجة متخصنيش"

واضافت هنا شيحة في حديثها: "أنا مبتدخلش في حاجة متخصنيش، بشوف إن كل بني آدم مسئول عن نفسه، في ناس بتقولي إنتي أختها، بس أنا مش المحامية بتاعتها ولا المتحدثة الرسمية، فياريت محدش ياخد رأيي ولا يسألني عن المواضيع الخاصة دي".

هنا شيحة

هنا شيحة "إحنا مش شغلتنا نتحكم في بعض"

وتابعت هنا شيحة معلقا: "أنا مبدخلش في الحياة الشخصية لأي شخص وكل شخص ليه الحرية في حياته الشخصية، وإحنا مش شغلتنا نتحكم في بعض ولا نحكم على بعض ولا نجلد بعض، علاقة الشخص الدينية دي بينه وبين ربنا، أنا مالي مبتدخلش في حياة حد، ولا مرة طلعت اتكلمت في موضوع أختي ولا موضوع أي فنانة المواضيع الخاصة دي أنا مبتكلمش فيها".

هنا شيحة

هنا شيحة توضح حقيقة ارتباطها وعلاقتها بأبنائها

وحرصت هنا شيحة علي توضيح شائعات ارتباطها خلال الفترة الماضية، قائلة بأنها ليست في علاقة ارتباط حاليًا وهي سينغل ماما: "الموضوع مش سهل بالنسبة ليا ومفيش علاقة حب براجل لكن في علاقة حب لنفسي، وبدأت أبني علاقة إيجابية مع نفسي، لأني كنت حزينة من نفسي في فترة ودائمًا أبحث عن السعادة، ومع الوقت والقراءة اكتشفت السعادة طلعت من جوايا أنا".

وعن علاقتها بأولادها، علقت: "أنا كان حظي حلو لأن والدتي كانت بتساعدني وقت التصوير، وأنا من النوع اللي بينسق ما بين الأولاد والشغل، ودلوقتي هما كبروا وعارفين إني بشتغل ممثلة فخلاص مباقوش بيضايقوا خالص، ودائمًا بقول الحمد لله إن زمان كان عندي وقت أكتر أكون معاهم".

هنا شيحة

وتحدثت هنا عن رأيها في فكرة اختفاء الفنانين وعدم تقديم أعمال فنية، قائلة: "لو حد حس إنه مش مطلوب، فالمفروض يشتغل على نفسه لأن السوق عرض وطلب، وفي ناس بتختفي ولما بتعمل كده الناس بتبطل تشوفهم، واتقال ليا إني بختفي وده بسبب إن مش عجبني اللي بيتعرض عليا فبستنى وده الصح، لكن مش عشان معجبكش المعروض عليك تختفي، لأ لازم تشتغل على حاجة أنت عايزها واعملها، الحركة بركة يعني اللي مش عاجبه المعروض عليه يعمل هو حاجة تانية".