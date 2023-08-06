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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ختام منافسات بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بستاد القاهرة (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت مساء أمس منافسات بطوله الجمهوريه الثالثة عشر للكاراتيه التقليدي، والتي أقيمت على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي، والتي انطلقت الخميس الماضي وسط إقبال كبير من اللاعبين على المشاركة في منافسات البطولة.

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وشهد اليوم الأخير بالبطولة منافسات كاتا فردي، وكاتا جماعي، وانبو بنين، وانبو مكس، وكوجو، وفوكوجو، للمرحلة السنية 13 سنة بنين وبنات.

رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي يكرم الفائزين ببطولة الجمهورية

 وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي على حضور منافسات اليوم الأخير وقام المجلس بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة .

خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي 

وتأتي البطولة في اطار تنفيذ خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي للموسم الرياضي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برئاسه المستشار رامي المكاوي رائيس الاتحاد المصري و الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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