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رئيس مجلس الإدارة
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اللقطات الأولى لانقلاب قطار في باكستان (فيديو)

حادث قطار باكستان
حادث قطار باكستان

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث خروج قطار عن مساره في جنوب باكستان، إذ انقلبت العديد من حافلات خط الهزارة السريع بالقرب من محطة سكة حديد صحارى في نوابشة، على بعد نحو 275 كيلومترًا من كراتشي أكبر مدينة.

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وجرى نقل الركاب الجرحى إلى مستشفيات قريبة. تحاول فرق الإنقاذ تحرير الناس من الحطام الملتوي، تم استدعاء فرق الإنقاذ التابعة للجيش للمساعدة.

وأعلنت السلطات الباكستانية، حالة الطوارئ في المستشفيات الرئيسية في نوابشة ومديريات السند المجاورة.

تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص في موقع الحادث، مع خروج بعض الركاب من الحافلات المقلوبة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الوزير الاتحادي للسكك الحديدية والطيران خواجة سعد رفيق قوله إن المسؤولين سيركزون أولاً على جهود الإنقاذ قبل التحقيق في سبب الحادث.

حوادث قطارات سابقة في باكستان

الحوادث على نظام السكك الحديدية القديم في باكستان ليست نادرة، ففي عام 2021 ، اصطدم قطارين مسافرين في إقليم السند، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة العشرات.

وبين عامي 2013 و 2019 ، لقي 150 شخصًا مصرعهم في مثل هذه الحوادث، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

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