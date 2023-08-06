قطار ينهي حياة عامل حال عبوره شريط السكة الحديد بالبلينا

توفي عامل في منتصف العقد الرابع يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه إثر إصابته ببتر قدميه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام قطار أسوان – القاهرة بالمدعو "محمد . ح . ا . ع" 34 سنة عامل ومقيم بندر البلينا دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته بتر بالقدمين .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "علي . ح . ا . ع" 38 سنة صاحب مقهى - ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .