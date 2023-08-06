الشعيني: قرار زيادة سعر قصب السكر من 1100 إلى 1500 جنيه تاريخي في عهد السيسي

وجه النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمزارعين وخصوصا مزارعي قصب السكر مؤكداً أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم من 1100 الى 1500 جنيه بزيادة للطن 400 جنيه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر الذين اعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى والنجاحات الكبيرة التى حققها لمصر وشعبها العظيم.



كما توجه " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم بالتحية والتقدير الى الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام البديوي رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية والسيد مصطفي عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية لدعمهم للجمعية العامة للقصب لزيادة سعر القصب مؤكداً أن زيادة سعر توريد قصب السكر الى 1500 جنيه للطن هو قرار تاريخى وغير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى وسوف يحقق مكاسب كبيرة للمزارعين وشركة السكر فى مقدمتها اقبال المزارعين على زيادة مساحات الاراضى بمحصول قصب السكر خاصة أن لاتزال هناك فترة زمنية مناسبة تصل الى حوالى شهرين للاستمرار فى التوسع فى زراعات قصب السكر لأن توقيت الحكومة لاتخاذ قرار زيادة اسعار توريد قصب السكر جاء فى توقيت مناسب للغاية.



وقال النائب هشام الشعينى إن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1500 جنيه للطن يؤكد التعاون الجيد والحقيقى فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر مؤكداً أن السعر اصبح مناسب للغاية لمزارعي قصب السكر ويحقق هامش ربح مناسب لهم.



وكشف النائب هشام الشعينى أن قيمة الزيادة تم تحديدها بعد دراسة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعد مناسبة وتمنع تعرض المزارعين لخسائر وتحقق له هامش ربح مؤكداً أن تحقيق هامش ربح للفلاح أمر هام للغاية ليتمكن من مواصلة القيام بدوره في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أهمية التوسع الزراعى في المحاصيل الاستراتيجية الهامة وفى مقدمتها قصب السكر لتوفير العملة الصعبة.

