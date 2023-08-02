الوليلى: "مباحثات وزير الصناعة مع نظيره التركى خارطة طريق لتعزيز العلاقات مع تركيا"

رحَّب النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بعودة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا بالشكل المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصًا أن تركيا تعتبر من أكبر المستثمرين في جمهورية مصر العربية فالاستثمارت التركية العاملة بالسوق المصرية حاليًّا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

أكد "الوليلى" فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة للزيارة التي يقوم بها حاليًّا المهندس أحمد سمير وزير التجارة إلى دولة تركيا بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي باعتبارها أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات الـ10 الماضية مشيدًّا باتفاق الوزيرين المصرى ونظيره التركى على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًّا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

كما أشاد النائب مجدى الوليلى باتفاق الجانبين المصري والتركي على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلًا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

معلنًا تأييده التام لما قرره الوزيران ببحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة وعقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

أكد النائب مجدى الوليلى أهمية الاجتماع الموسع الذى عقده الوزيران بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا مطالبًا من الوزيرين المصرى والتركي تذليل جميع المشكلات والعقبات التى تواجه العلاقات الاقصادية والصناعية والتجارية بين البلدين.