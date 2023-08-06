"فهد".. واحدة من أهم القاطرات المصاحبة للسفن بقناة السويس عبر أربعة عقود

على مدار أربعة عقود وأكثر استطاعت القاطرة (فهد) التى تعد واحدة من أهم وأقدم أسطول قاطرات قناة السويس مصاحبة مئات السفن المارة بقناة السويس منذ دخولها الخدمة في عام ١٩٧٦ .

مهام القاطرة

القاطرة فهد من طراز A.B.S واحدة من أسطول قاطرات قناة السويس البالغ عددها ٣١ قاطرة، وتمتد مهام القاطرة من مصاحبة السفن أثناء مرورها بالمجرى الملاحي لقناة السويس للمشاركة في أعمال الإنقاذ واطفاء الحريق، وصنعت في شركة N.v.scheepsweven الهولندية .

وهي قاطرة مصاحبة للسفن بقناة السويس تصل حمولتها الكلية لنحو 249 طن، ويصل طول القاطرة لنحو 34.3 متر وعرض 9.5 متر وغاطس 5.2 متر .وتصل قوة شد القاطرة لنحو 36 طن.

وتعرضت القاطرة لغرق كامل في قاع قناة السويس عقب اصطدام ناقلة النفط العملاقة بها أمس السبت وتسبب التصادم في وقوع فتحات في بدن القاطرة مما أدى إلى غرقها في الحال .وتم إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد طاقمها.

وتجهز قناة السويس معدات الدعم والانقاذ السريع ( لنشات تدخل سريع – قاطرات بحرية – روافع بحرية – اجهزة امداد من السطح – طلمبات غاطسه – معدات ازالة الحشف – ماكينات لحام – غرف ضغط .) و يقوم القسم بتقديم خدمات مختلفة بجانب دوره الاساسي لتأمين حركة الملاحة بقناة السويس.

ويقول الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان عاجل صدر منذ قليل إن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.