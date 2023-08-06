أحمد سعد يوقف صوت الموسيقى بحفله في الرياض لهذا السبب (شاهد)

أشعل الفنان أحمد سعد حفله الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء من المرح والسعادة، ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

أحمد سعد

أحمد سعد..أجواء مشتعلة بالحماس في حفله بالرياض وسط مجموعة من أغانيه المتنوعة

أحيا أحمد سعد حفله من خلال مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بمرافقة أغنية "يا ليالي" التى طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة روبي، وسط مشاركة من الجمهور حيث حرص سعد على إيقاف الآلات الموسيقية أكثر من مرة ليسمع صوت الحضور وهو يردد معه مقاطع من أغنياته.

أحمد سعد

اغنية هلا بيك يا مدلع

من ناحية أخري، يذكر أن أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "هلا بيك يا مدلع"، من إنتاج شركة مزيكا، وذلك خلال أيام، حيث روّج للأغنية من خلال صفحته الرسمية على "إنستغرام" وقام بطرح البوستر الدعائي لها وعلق عليها قائلاً: "أنا أكتر واحد مستني أغنية هلا بيك يا مدلع عارفين ليه؟ قريبًا".

وكان سعد قد أحيا حفلاً غنائياً ضخماً يوم 27 من شهر "يوليو" الماضي ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

أحمد سعد

وقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية "وسع وسع" و"يا ليالي" التي طرحها مؤخراً مع الفنانة روبي.



