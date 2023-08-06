الأحد 06 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

شيرين عبدالوهاب تكشف المستور بعد شائعة انتحارها..رد صادم من حسام حبيب (تفاصيل)

شيرين عبدالوهاب وحسام
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أعربت المطربة شيرين عبدالوهاب من خلال تصريحات لها عن شائعة محاولتها الإنتحار، مؤكدا عدم اهتمامها وانشغالها بفنها واغانيها الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي علي "تويتر".

شيرين عبدالوهاب
تصريحات شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب لا تبالي لشائعات وفاتها وانشغالها الأكبر بفنها واغانيها الجديدة

كشفت شيرين عبد الوهاب من خلال تصريحات لها عن تلك الأخبار المتداولة أنها مجرد شائعة لا صحة بها، وتطمئن جمهورها ومحبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية".

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب 

رد صادم من حسام حبيب حول شائعة انتحارها بتناول 12 قرص زانكس

رد حسام حبيب زوج الفنانة شيرين علي شائعات انتحار زوجته، ونفى كل الأخبار التي تم انتشارها حول تناول شيرين 12 قرص زانكس، لإنهاء حياتها، قائلًا: "والله عيب جدًا الكلام ده".

شيرين عبدالوهاب

من ناحية أخرى، وكانت شيرين قد نشرت على حسابها الخاص ب"إنستغرام" مقطع فيديو لها مع زوجها حسام حبيب خلال قضائهما إجازتهما الصيفية بالساحل الشمالي، وذلك لتنفي الأخبار التي انتشرت عن محاولتها التخلص من حياتها.

شيرين عبدالوهاب وبنتها

وظهرت شيرين في الفيديو مع حسام وابنتيها "هنا ومريم" خلال قضائهم الإجازة في الساحل الشمالي وقد بدت بصحة جيدة.

شيرين عبدالوهاب

وكان آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب في بداية تموز (يوليو) الماضي في الساحل الشمالي برفقة زوجها حسام حبيب، وظهرت بشكل مختلف بعد خسارتها للوزن.

شيرين عبدالوهاب
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