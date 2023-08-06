محافظ الشرقية يفاجئ بني عياض بأبو كبير ومدينة كفر صقر

للوقوف على مستوى الخدمات..

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لقرية بني عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتقي بالاهالي وتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة، موجها رئيس المركز بتلبيتها فورا والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها.

أصدر محافظ الشرقية، توجيهاته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة اعمدة الإنارة ورفع الإشغالات والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

توجه محافظ الشرقية لمدينة كفر صقر لمتابعة أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة شارع بنك مصر وتفريعاته بطول 400 متر وبتكلفة مليون و377 ألف جنية مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهداً لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة على المواطنين.

والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية، بمدينة كفر صقر تفقد عدد من شوارع المدينة للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واستمرار حملات رفع الإشغالات وإزاله السلالم والتلتوارات المخالفة أمام العقارات السكنية والمحال التجارية لتوسعة الطريق وتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.