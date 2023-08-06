أب منزوع القلب.. شخص يعذب ابنه ويعلقه في سقف المنزل

تعنيف الأبناء وتعذيبهم، بحجة تربيتهم، أو معاقبتهم على خطأ ما، يأخذ منعطف حاد يصل لحد التطرف، فأطفال لفظوا أنفاسهم الأخيرة على يد ذويهم بحجة تقويمهم، وحالات تعدي خلفت عاهة لدى بعضهم غير المشاكل النفسية التي تؤثر على حياة الصغار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب عراقي يتعدى على ابنه بطريقة بشعة، إذ قيده وعلقه في سلسلة مثبتة في سقف المنزل "زي الدبيحة".

أب منزوع القلب

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا وسط مطالبات بضبط الأب المجرم، وتحرير الطفل من سطو وقهر والده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من ضبط الأب المتهم، وكشفت التحريات تعاطي المتهم المخدرات، فيما ضبط رجال الأمن كمية من الممنوعات وسلاح ناري وذخيرة.

أب يعلق ابنه في سقف المنزل

إنقاذ الطفل المُعذب

وأنقذت السلطات العراقية صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات من تعذيب بشع على يد والده متعاطي المخدرات، الذي علقه من سلسلة مثبتة في سقف الغرفة.

وجاء تدخل السلطات لإنقاذ الطفل في سياق متابعة حالات التعنيف الأسري، واستجابة لمناشدة وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود الصبي معلقا من سلسلة في سقف منزل.

وبعد استصدار الموافقات القضائية، حررت السلطات الصبي وألقت القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الحادث.