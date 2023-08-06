عاجل
"خطر على الأمن القومي".. العراق يحجب تطبيق تيليجرام رسميًا النائب أيمن محسب: الدولة المصرية بذلت جهودًا ضخمة لتعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس البورصة تربح 15.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أب منزوع القلب.. شخص يعذب ابنه ويعلقه في سقف المنزل

أب عراقي يعذب ابنه
أب عراقي يعذب ابنه

تعنيف الأبناء وتعذيبهم، بحجة تربيتهم، أو معاقبتهم على خطأ ما، يأخذ منعطف حاد يصل لحد التطرف، فأطفال لفظوا أنفاسهم الأخيرة على يد ذويهم بحجة تقويمهم، وحالات تعدي خلفت عاهة لدى بعضهم غير المشاكل النفسية التي تؤثر على حياة الصغار.

  

txt

طفل يفقد حياته على يد الشيطانة زوجة أبيه..نهاية مريرة بطعم الملح

txt

سقط من علو.. طفل التجمع يدفع حياته ثمنًا لـ"لقمة العيش"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب عراقي يتعدى على ابنه بطريقة بشعة، إذ قيده وعلقه في سلسلة  مثبتة في سقف المنزل "زي الدبيحة". 

 

أب منزوع القلب

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا وسط مطالبات بضبط الأب المجرم، وتحرير الطفل من سطو وقهر والده.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من ضبط الأب المتهم، وكشفت التحريات تعاطي المتهم المخدرات، فيما ضبط رجال الأمن كمية من الممنوعات وسلاح ناري وذخيرة.

 

أب يعلق ابنه في سقف المنزل 

إنقاذ الطفل المُعذب  

وأنقذت السلطات العراقية صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات من تعذيب بشع على يد والده متعاطي المخدرات، الذي علقه من سلسلة مثبتة في سقف الغرفة.

 

وجاء تدخل السلطات لإنقاذ الطفل في سياق متابعة حالات التعنيف الأسري، واستجابة لمناشدة وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود الصبي معلقا من سلسلة في سقف منزل.

 

وبعد استصدار الموافقات القضائية، حررت السلطات الصبي وألقت القبض على المتهم. 

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الحادث. 

 

مواد متعلقة

الإعدام لمتهم بإنهاء حياة طفل من ذوي الهمم بالغردقة

كان بيحضر حفل زفاف.. وفاة طفل بأزمة قلبية في المنيا

سيارة نصف نقل تنهي حياة طفل أثناء استقلاله تروسيكل بالبلينا