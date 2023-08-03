سقط من علو.. طفل التجمع يدفع حياته ثمنًا لـ"لقمة العيش"

لقى طفل حتفه إثر سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء فى التجمع بالقاهرة، وتبين أنه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، سقط من وتوفى فى الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بسقوط طفل من أعلى مبنى أثناء العمل بأحد المنشأت، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يدعى " حازم م " وعمره 10 سنوات، مصاب بجروح متفرقة فى جسدة وكسر بالجمجمة ونزيف فى المخ، مما أسفر عن وفاته.

وتم نقلة إلي مستشفى بدر الجامعى، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق منفصل تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقه "فيس بوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.

وجاء فى البلاغ الذى حرره شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة مني زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دورى، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الأصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.

وفى سياق آخر

وفاة سائق فى حادث تصادم بالطريق الدائرى الأوسطى

لقى سائق حتفه اثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى علي الطريق الدائرى الأوسطى ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة دوبل كابينه علي الطريق الأوسطى اعلي طريق السخنه اتجاه حلوان ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن مصرع السائق ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى البنك الأهلي ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.