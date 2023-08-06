لفظ آخر أنفاسه أثناء تأدية واجبه.. السيد موسى فقيد القاطرة الغارقة "فهد"

لا تزال أصداء حادث غرق القاطرة "فهد" في قناة السويس بعد اصطدامها بالأمس بإحدى الناقلات، تُلقي بظلالها على الشارع المصري ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها حتى الآن.

في هذا السياق، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، وفاة شخص وإصابة 6 من العاملين بالقاطرة التي غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونج كونج بالممر المائي.

وتبين أن المتوفي يُدعى "السيد موسى" وهو من أبناء محافظة بورسعيد، ويعمل ميكانيكياً بالهيئة، والذي كان ضمن طاقم القاطرة الغارقة بقناة السويس.

في وقت سابق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 في منطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

كما كشف الفريق أسامة ربيع أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مع القاطرة "فهد" في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها كذلك أضاف أن طول الناقلة يبلغ 230 متراً، وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن، مردفاً أن السفينة تنتظر في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وتابع أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، لافتاً إلى أنه تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة.

كانت جهود رجال إنقاذ هيئة قناة السويس قد نجحت فى تحديد موقع غرق القاطرة فهد والتى استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس بالكيلو 51 حدود الإسماعيلية منذ عدة ساعات عقب أن صدمتها إحدى الناقلات العملاقة العابرة باتجاه الشمال.

وحدد رجال الإنقاذ موقع القاطرة بقاع قناة السويس على عمق بلغ ٢٢ مترًا وسط ظلمة دامسة شديدة ومازال البحث جاريًا عن أحد أطقم القاطرة المفقودين والمرجح عدم نجاته كونه كان بمنطقة ماكينات القاطرة وقت تعرضها للارتطام والغرق.

وكانت فرق الإنقاذ قد نجحت فى إنقاذ باقي الطاقم ونقله إلى مستشفي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية نمرة 6.