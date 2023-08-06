انتشال القاطرة الغارقة بعد اتمام تسيير السفن العالقة بقافلة الجنوب

قناة السويس:

قالت مصادر ملاحية مسؤولة بقناة السويس لبوابة الوفد الالكترونيه أن اعمال انتشال القاطرة الغارقة بقناة السويس لم تبدأ بعد ومن المنتظر بدء أعمال الانتشال عقب انتهاء تسيير السفن العالقة بقافلة الجنوب من التفريعة الشرقية وحتى وصولها شمالا لبورسعيد .

واكدت المصادر أن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس تنفذ حاليا خطة دقيقة لتمرير السفن بدأت بعد منتصف الليل وتستمر حتى ساعات ما قبل الظهيرة اليوم الأحد لتحقيق الامان للسفن المارة وذلك بعد اعداد كردون في محيط موقع القاطرة الغارقة حفاظا على انتظام حركة الملاحة الدولية.

وقال بيان رسمي صدر من قناة السويس أنه تم استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم ٥١ ترقيم قناة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.

وغرقت القاطرة فهد بالقطاع الأوسط بقناة السويس ظهر أمس السبت عقب اصطدام ناقلة نفط عملاقة CHINAGAS LEGEND بها مما تسبب في حدوث تلفيات وفتحات في بدن القاطرة وغرقها واسفر الحادث عن مصرع بحري وإصابة ٦ من طاقم القاطرة.

ووقع التصادم خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدةالأمريكية.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

و تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، و جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث .

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