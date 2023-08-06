روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف.. واشتعال النيران في دونيتسك

تتواصل العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، اليوم الأحد، فيما تبادل طرفي الحرب الاتهامات بشأن تواصل القصف بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف عنقودية.

قال مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إن النيران شبت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني.

وذكر أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تيليغرام: "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وأضاف "السقف كله مشتعل".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق.



70 سلاحا للهجوم الجوي

قال سلاح الجو في كييف، اليوم الأحد، إن روسيا شنت عدة موجات من القصف على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأضاف سلاح الجو عبر تيليغرام أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا خلال الليل والتي بلغ عددها 27.

وأبرز أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينغال فرط صوتية، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

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