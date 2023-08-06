روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام الذخائر العنقودية (صور)

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عنقودية خلال استهدافها لمبنى جامعي في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن اشتعال النيران في المبنى الأول لجامعة "الاقتصاد والتجارة" بالمدينة.

وأعلن مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك، أن النيران شبت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تليغرام: "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: "نستخدم 12 خزانا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء". وأضاف "السقف كله مشتعل".

اضاف المسئول الروسي إنه لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف. وأضاف:"أصعب شيء هو أن السقف خشبي لذلك تنتشر النيران بسرعة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ القول إن الحريق امتد إلى مساحة تبلغ حوالي 1800 متر مربع قبل السيطرة عليه في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وزعم كوستروبيتسكي أن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات. واستخدم الجانبان الذخائر العنقودية أثناء غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا.

قصف دونيتسك 60 مرة

وقصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 60 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 230 ذخيرة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنيين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء ريا نوفوستي الروسية.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على القصف المزعوم. وينفي الطرفان استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

الذخائر العنقودية

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، في 7 يوليو الماضي، قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية لنظام كييف، الذي تعهّد "استخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس". حد زعمه.

ولاحقاً، أكّد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف".

في المقابل، حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أنّ لبلاده الحق في الرد بالمثل، في حال استُخدمت الذخائر العنقودية ضدها، مؤكداً امتلاك مخزون كاف منها، من مختلف الأنواع.

وتعهدت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأمريكية الشهر الماضي، باستخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس.

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