روسيا تتوعد أوكرانيا بعد الهجوم على سفينة مدنية في مضيق كيرتش

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، تعليقًا على الهجوم على سفينة مدنية روسية في مضيق كيرتش، أن الهجمات الإرهابية الأوكرانية لن تمر دون رد، وسيُعاقب مرتكبوها، حسبما أفادت "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم السبت.

وقالت الدبلوماسية: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية، ولن تمر دون رد، وسوف يعاقب مرتكبوها حتما".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي، الذي لا يهدد بقتل الطاقم فحسب، بل يحمل أيضا تهديدا بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.

أساليب إرهابية جديدة

وأضافت: "نظام كييف الذي لم يلق إدانة من الدول الغربية والمنظمات الدولية، يستخدم بنشاط أساليب إرهابية جديدة، هذه المرة في البحر الأسود".

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى حقيقة أن دائرة الأمن الأوكرانية، ممثلة برئيسها فاسيلي ماليوك، قد تبنت الهجوم الذي اتسم بـ"الخاصية اللاإنسانية للأوكرونازي"، كما أشارت زاخاروفا إلى وصف الجهاز الأوكراني للهجوم الذي يستهدف قتل المدنيين العزل بأنه "مشروع" وخطوة "منطقية وفعالة".

وتابعت الدبلوماسية: "يمكن للمجتمع الدولي أن يرى مرة أخرى بشكل مباشر أي نوع من "الشرعية" يتم إعلانه في كييف".

وفي وقت سابق فجر اليوم السبت، تعرضت ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، حيث لم تسجل إصابات في صفوف طاقم الناقلة.

وأعلن مركز التنسيق البحري الروسي تعرض الناقلة لأضرار في مضيق كيرتش خلال الهجوم الأوكراني، حيث قال مصدر لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن الناقلة تضررت في المضيق من الجنوب. الطاقم بخير ولم يصب بأذى".

نقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، تبني استخبارات كييف للهجوم الإرهابي بزورق مسير على ناقلة نفط روسية، الليلة الماضية في مضيق كيرتش.

ونقلت عن مصدر في الأمن الأوكراني: "استهدف جهاز الأمن الأوكراني الليلة الماضية ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ"، التي كانت تحمل الوقود للقوات الروسية".

وأشار إلى أن عملية التخريب جرت وفق "سيناريو كلاسيكي" باستخدام زوارق مسيرة و450 كيلوغراما من المتفجرات.