فائق حسن يشارك أصالة نجاحها بكلمات مؤثرة | السر في الجمهور

احتفل فائق حسن زوج المطربة أصالة نصري، بعد النجاح الذي حققه دويتو لها مع الفنان ماجد المهندس، تحت عنوان "الحب الأبدي"، كلمات الشاعر فائق حسن، بينما كتب الأخير رسالة دعم وشكر لزوجته أصالة، مؤكداً أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا تضافر جهود كل من شارك فيه، مشيراً الشكر الى الفنان ماجد المهندس ولزوجته، اللذين أضفيا إحساسهما المميز على العمل.

فائق حسن وأصالة نصري

فائق حسن يشارك أصالة نجاحها الجديد برسالة مليئة بالحب والدعم

نشر فائق حسن بياناً قائلا: "بعد رحلة فنية طويلة ومميزة مع صديق عمري ماجد المهندس، وبعد سنوات من الحب والزواج مع أصالة، كان لا بد لي من أن أترجم محبتي وحبي لهما من خلال عمل يجمعهما، خاصة أن كلاً منهما يمتلك تاريخاً مميزاً من النجاحات".

فائق حسن وأصالة نصري

فائق حسن "سر النجاح في الجمهور"

وتابع فائق حسن حديثه: "لم يكن أمامي إلا أن يتمحور موضوع العمل حول ما يجمعنا نحن الثلاثة، ألا وهو الحب، الذي أتمناه أن يكون أبدياً.

في الحقيقة، لا يمكنني أن أقول مَن هو صاحب الفكرة أو المحرّك الأساسي لها، فجمهور النجمين كان لهم دور مهم، والنجاحات التي حققاها في حفلاتهما المشتركة ووجودي أنا معهما، كل هذه العوامل أدت ليرى هذا العمل النور، ولا بد من توجيه الشكر الى كل من ساهم في نجاح هذه الفكرة وتحويلها إلى عمل مميز وخاص، بدايةً من ملحن العمل وموزّعه والمهندسين والموسيقيين مروراً بشركة "روتانا"، وصولاً الى كل من ساهم في تصوير الفيديو كليب، "الحب الأبدي" هو نشيد العشّاق وأغنية الأصدقاء وفرحة الزملاء، هو عمل خرج من قلوبنا ونتمنى أن يصل إلى كل القلوب الجميلة".

فائق حسن وأصالة نصري

ماجد المهندس "كلنا أمل أن نكون قد وفّقنا بهذه التجربة الخاصة والمميزة"

من ناحية أخري، ردّ ماجد المهندس على رسالة فائق حسن قائلاً: "تاريخ طويل من النجاحات جمعني بصديقي وشريكي فائق حسن، ومحطات مميزة أيضاً مع أصالة الغناء العربي النجمة أصالة، واليوم نقدّم هذه الشراكة بشكل جديد لجمهورنا، وكلنا أمل أن نكون قد وفّقنا بهذه التجربة الخاصة والمميزة".

فائق حسن وماجد المهندس

عبرت أصالة عن سعادتها الكبيرة بهذه الشراكة الفنية الجديدة مع ماجد المهندس، حيث قالت: "عادة أنا لا أخفي مشاعري وأتكلم عما يجول في خاطري على الملأ، ومن يتابعني يدرك كم مرة كتبت وتحدثت عما أشعر به نحو حبيبي وزوجي فائق حسن، وهو كذلك كتب الكثير، ولكنه اليوم أراد أن يقدّم مشاعره بهذا الأسلوب الراقي، وتوّج العمل بوجود الصديق الراقي ماجد المهندس الذي أكنّ له كل المحبّة والتقدير".

وكانت "شركة روتانا للصوتيات والمرئيات" قد أطلقت دويتو "الحب الأبدي"، الذي يجمع للمرة الأولى ماجد المهندس مع أصالة نصري، وهو من كلمات الشاعر فائق حسن زوج أصالة، ألحان محمود خيامي، التوزيع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس، وأشرف على تصوير الكليب المخرج التركي نيهات أوضة باشي.