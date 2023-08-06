نتائج مُبهرة لرجال أمن أسيوط.. إحباط مُحاولات لتهريب المُخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بأسيوط وذلك لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

مديرية أمن أسيوط تُكثف جهودها

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة(مركز شرطة أسيوط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (38) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(15بندقية آلية– 11 بندقية خرطوش–12 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (31متهم " لعدد 8منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7متهمين"لعدد 4 منهممعلومات جنائية").

تنفيذ عدد (499) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.