رصد مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره فى الألعاب النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,200,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة فى إحدى السيارات يستقلها شخصين .. وحال قيام القوة بإستيقافهما قاما بالإنعطاف والدوران والسير عكس الإتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على (عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحيازة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، بمساعدة آخر (تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا).

بإستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل إختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم المحبوس ..كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) "تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما"وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.