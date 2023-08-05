ضبط 2 طن سكر ناقص الوزن بحملة تموينية في الإسماعيلية ‏

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢ طن سكر ناقص الوزن بمقدار ١٠٠ جرام من الكيس الواحد، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

بالإضافة لتحرير ٧٤ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ١٧ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٨ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، وعدد ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، وعدد ٢ محضر عدم الإعلان عن مخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٥ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٣ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

واشارة مهندس عبدالحميد حسين مدير إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بتموين الإسماعيلية انة تم التنبية على كافة مكاتب التموين بالمراكز والقرى بالمتابعة المستمرة وعمل تقرير يومى وبلاغ الإدارة المركزية ونشر أرقام الإدارات من أجل خدمة المواطني ، للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.