الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات غرق 3 سيدات بالمعادي

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات مصرع 3 سيدات شقيقات ، اليوم الأحد، إثر تعرضهم للغرق بمنطقة كورنيش المعادي.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

تم انتشال 3 جثث لـ 3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقلت مصابا الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة .