إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة علي الاراضي الزراعية والتي أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد على مساحة 1815م 2 بنطاق 5 مراكز، عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 1020 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وشدة خشبيه لمبنى مخالف على أرض زراعية بالدلنجات.

وتمكن الحملة من إزالة 6 حالات تعد بمساحة 375 م2 عبارة عن أسوار طولية و عرضية وشدات خشبية بكوم حماده، حالتي تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية بالمحمودية ، حالة تعد بمساحة 170 م2 عبارة عن شدة خشبية بقرية سماديس البلد التابعة لقرية بويط بالرحمانية، حالة تعد بمساحة 50 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وتؤكد محافظة البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.