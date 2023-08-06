النصر السعودي في مواجهة الرجاء المغربي الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة مدربه لويس كاسترو لمواجهة قوية أمام نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأحد، والتي يحتضنها ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية “ كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ”.

موعد مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قناة ssc الناصل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية.

مشوار النصر السعودي والرجاء المغربي في البطولة العربية

تخبط فريق النصر السعودي في دور المجموعات وكان قاب قوسين أو أدني من توديع البطولة في الثواني الأخيرة بلقائه أمام الزمالك لولا تعادله في أخر دقائق المباراة.

حيث شهدت الثلاث مباريات للنصر في دور المجموعات فوز وحيد أمام الاتحاد المنسيتري وتعادل أمام الزمالك والشباب السعودي .

علي الجانب الأخر حقق الرجاء المغربي العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاث انتصارات علي شباب بلوزداد والكويت والوحدة الإماراتي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي ، الشرطة العراقي في دور نصف نهائي البطولة العربية يوم 9 أغسطس الجاري