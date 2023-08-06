زلزال قوي يضرب الصين.. إصابة 21 شخصًا وانهيار 126 مبنى (فيديو)

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزال بقوة 5.4 درجات ضرب شرق الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل وانهيار عشرات المباني، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح تهتز وأشخاصا يخلون منازلهم وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

قالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحا (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

كتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ أن الهزة كانت قوية جدا.

تنبيه أحمر

وأصدر نظام "بايجر" التابع لهيئة المسح الجيولوجي والذي يوفر تقييمات أولية حول تأثير الزلازل، تنبيها أحمر يقدر وقوع أضرار وضحايا محتملين يالاستناد إلى بيانات زلازل سابقة.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن "21 جرحيا"، وانهيار 126 منزلا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

شعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.

قال مستخدم آخر على موقع ويبو "لا يمكنني قول أي شيء سوى أنه مخيف".

تفعيل الاستجابة الطارئة

من جانبها، قالت شركة مجموعة بكين المحدودة للسكك الحديد الصينية، إنها علقت حركة أكثر من 20 قطارا في كل من العاصمة الصينية بكين، وتيانجين، ومنطقة تسانجتشو، إضافة لإيقاف 30 آخرين على طريق خط سكة حديد شيجياتشوانج-جينان فائق السرعة.

وقامت السلطات المحلية بتفعيل الاستجابة الطارئة لتنظيم عمليات الإنقاذ وتقييم المخاطر المحتملة، الناتجة من الزلزال.

من جانبها، أوضحت مديرية الاستجابة للطوارئ في المقاطعة إن حركة المرور والاتصالات وإمدادات الكهرباء طبيعية، مشيرة إلى أنه لم يتم اكتشاف أي تسرب في خطوط أنابيب النفط والغاز.

وبثت قناة "سي سي تي في" لقطات لرجال الإنقاذ بالزي الأحمر أمام خيام الإسعافات الأولية التي أقيمت في ملعب مدرسة محاط بمباني تبدو غير متضررة.

وقالت القناة "انهارت فقط مبان ترابية قديمة محددة غير مأهولة"، مظهرة لقطات لأكوام من الطوب بين مبان غير المتضررة.

ورغم أن الزلازل شائعة في الصين إلا أنها من النادر أن تضرب الجزء الشرقي من البلاد حيث يتركز معظم السكان والمدن الكبيرة.

وذكر مسؤول من مكتب شاندونغ لرصد الزلازل أن احتمال وقوع زلزال أكبر "ضئيل جدا"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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