تراجع عدد مستخدمي Thread.. لكن مارك زوكربيرج متفائل

قال مارك زوكربيرج إنه كان "أسبوعًا جيدًا" لشبكة Meta الاجتماعية الجديدة Thread على الرغم من انخفاض قاعدة المستخدمين النشطين يوميًا منذ إطلاقها.

نشر رئيس Meta على المواضيع يوم الجمعة وقال إن مجتمع المنصة "على المسار الصحيح". ومع ذلك، يبدو أنه يسير في مسار هبوطي حيث أظهرت بيانات من شركة استخبارات السوق Sensor Tower أن معدل المستخدم النشط اليومي للخيوط قد انخفض بنحو 82٪ منذ الأيام الأولى لإطلاقه.

وأظهرت البيانات أنه كان لديه 8 ملايين مستخدم في نهاية يوليو، بانخفاض عن أعلى مستوى بلغ 44 مليون يوم بعد إطلاق Thread في 5 يوليو.

كتب زوكربيرج في إحدى مشاركات "Thread": "أسبوع جيد Thread. المجتمع هنا يسير في المسار الذي أتوقعه لإنشاء تطبيق نابض بالحياة طويل المدى. هناك الكثير من العمل في المستقبل ولكن متحمس بشأن وتيرة الفريق في الشحن. سيأتي البحث والويب في خلال الأسابيع القليلة القادمة."

لا تقدم Thread حاليًا للمستخدمين خيارات للبحث عن المشاركات، فهي تسمح لك فقط بالبحث عن مستخدمين آخرين.

قال رئيس Instagram، آدم موسيري، الشهر الماضي إنه يعمل على جلب "ميزات مفقودة واضحة" إلى التطبيق، بما في ذلك الهاشتاج والموضوعات الشائعة والقدرة على مشاهدة الإعجابات.

قال زوكربيرج في منشور على التطبيق إنه في الساعات السبع الأولى من إطلاقه، اشترك عشرة ملايين مستخدم في النظام الأساسي القائم على النصوص. وفي منشور آخر قبل أسبوعين، قال إنه "متفائل جدًا" بشأن طرح البرنامج. وأضاف أن Thread ستركز على "تحسين الأساسيات والاحتفاظ بها" للفترة المتبقية من هذا العام.

كتب: "سيستغرق الأمر وقتًا لتحقيق الاستقرار، ولكن بمجرد أن نتحقق من ذلك، سنركز على تنمية المجتمع". "لقد قمنا بتشغيل هذا الدليل مرات عديدة (FB ، IG ، Stories ، Reels ، إلخ) وأنا واثق من أن Thread على طريق جيد أيضًا.

عدد متابعي زوكربيرج على Thread

عدد متابعي زوكربيرج على Thread أقل بكثير مما هو عليه على Instagram. لديه حاليًا 3.2 مليون متابع، وهو ما يزيد قليلاً عن ربع 12 مليون متابع لديه على Instagram.

لم ترد Meta على الفور على طلب Insider للتعليق، الذي تم إجراؤه خارج ساعات العمل العادية.