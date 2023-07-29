قاهر إيلون ماسك.. كيف أنشأت ميتا Thread

كان آدم موسيري في إجازة عائلية في إيطاليا بنوفمبر الماضي عندما علم أنه سيضطر إلى الذهاب إلى أخمص القدمين مع إيلون ماسك.

استحوذ ماسك الزئبقي على تويتر. وسط الفوضى التي تلت ذلك، اشتم رئيس موسيري في منافسه ميتا رائحة الفرصة.

أراد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وغيره من المديرين التنفيذيين في Meta جذب المبدعين من Twitter إلى شبكاتهم الاجتماعية. أوقف موسيري، الذي يدير Instagram، عطلته مؤقتًا لتلقي مكالمة زوكربيرج.

كان الوقت ليلاً في إيطاليا، وتحدث موسيري بهدوء لتجنب إيقاظ زوجته النائمة. ناقشت المجموعة ميزات تشبه Twitter يمكنهم إضافتها إلى التطبيقات الحالية، بما في ذلك Instagram.

ومع ذلك، كانت لدى زوكربيرج فكرة مختلفة: "ماذا لو توسعنا؟"

بحلول الوقت الذي انتهت فيه المكالمة بعد منتصف الليل بفترة طويلة، كان لدى موسيري تفويض لبناء تطبيق مستقل للتنافس مع Twitter - وعقدة في معدته.

"يا إلهي ، علينا أن نفهم هذا، لأن [زوكربيرج] متحمس جدًا لهذا الأمر ، تذكر موسيري بالتفكير. "في بعض الأحيان يمكنك معرفة متى يدخل أسنانه في شيء ما".

بعد سبعة أشهر فقط، كشفت Meta النقاب عن Thread، وهو مشروع صدم حتى مبدعيه بنجاحه الفوري. تم إطلاقه قبل أسبوع للاستفادة من تعثرات Twitter البارزة، بما في ذلك قرار Musk بوضع حد أقصى لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها كل يوم، جذبت المواضيع أكثر من 100 مليون مستخدم في الأيام الخمسة الأولى - مما يجعلها، وفقًا لبعض التقديرات، الأكثر إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي ناجح في كل الأوقات.

نجاح Thread على المدى الطويل غير مضمون. بعد أسابيع من إطلاقه في 5 يوليو، قدرت شركات التحليلات أن استخدام التطبيق انخفض بأكثر من النصف عن ذروته المبكرة. ولدى Meta تاريخ طويل من المنتجات المقلدة أو الميزات التي فشلت في اكتساب قوة جذب (إلى جانب عدد قليل، مثل Instagram Stories، التي ازدهرت).

مع تجاوز عدد الاشتراكات في Thread 30 مليونًا، حقق زوكربيرج فوزًا

ومع ذلك، فإن بدايتها الواعدة أعادت تنشيط الشركة التي تضررت من عمليات التسريح والفضائح والمنافسة من TikTok للمستخدمين الأصغر سنًا. وقد أشاد قادة ميتا بقصة إنشاء Thread، كما رواها موسيري في صحيفة واشنطن بوست وستة موظفين حاليين وسابقين آخرين، باعتبارها طريقًا جديدًا للمضي قدمًا في وقت كانت فيه مساعيها الطموحة والمكلفة لبناء واقع افتراضي. "metaverse" ذات القوة تتلاشى وتتراجع معنويات الموظفين.

بتكليف من زوكربيرج بالمخاطرة الكبيرة، قام موسيري بتجميع فريق هزيل ومهندس من أقل من 60 شخصًا لاختراق تطبيق بسيط على جدول زمني متقطع يشبه شركة ناشئة أكثر من عملاق تقني راسخ. في حديثه إلى المستثمرين هذا الأسبوع بعد إعلان Meta عن أرباح قوية، اعتبر زوكربيرج موضوع "خيوط" إثباتًا لـ "عام الكفاءة"، الذي قطع فيه عشرات الآلاف من الوظائف في محاولة لفرق أكثر مرونة يمكنها شحن المنتجات بسرعة.

كان آدم موسيري في إجازة عائلية في إيطاليا في نوفمبر الماضي عندما علم أنه سيضطر إلى الذهاب إلى أخمص القدمين مع إيلون ماسك. استحوذ المسك الزئبقي على تويتر. وسط الفوضى التي تلت ذلك، اشتم رئيس موسيري في منافسه ميتا رائحة الفرصة.

أراد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وغيره من المديرين التنفيذيين في Meta جذب المبدعين من Twitter إلى شبكاتهم الاجتماعية. أوقف موسيري، الذي يدير Instagram، عطلته مؤقتًا لتلقي مكالمة زوكربيرج.

كان الوقت ليلاً في إيطاليا، وتحدث موسيري بهدوء لتجنب إيقاظ زوجته النائمة. ناقشت المجموعة ميزات تشبه Twitter يمكنهم إضافتها إلى التطبيقات الحالية، بما في ذلك Instagram.

ومع ذلك، كانت لدى زوكربيرج فكرة مختلفة: "ماذا لو توسعنا؟"

بحلول الوقت الذي انتهت فيه المكالمة بعد منتصف الليل بفترة طويلة، كان لدى موسيري تفويض لبناء تطبيق مستقل للتنافس مع Twitter - وعقدة في معدته.

"يا إلهي، علينا أن نفهم هذا ، لأن [زوكربيرج] متحمس جدًا لهذا الأمر تذكر موسيري بالتفكير. "في بعض الأحيان يمكنك معرفة متى يدخل أسنانه في شيء ما.

بعد سبعة أشهر فقط، كشفت Meta النقاب عن Thread، وهو مشروع صدم حتى مبدعيه بنجاحه الفوري. تم إطلاقه قبل أسبوع للاستفادة من تعثرات Twitter البارزة، بما في ذلك قرار Musk بوضع حد أقصى لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها كل يوم، جذبت المواضيع أكثر من 100 مليون مستخدم في الأيام الخمسة الأولى - مما يجعلها ، وفقًا لبعض التقديرات، الأكثر إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي ناجح في كل الأوقات.

نجاح Thread على المدى الطويل غير مضمون. بعد أسابيع من إطلاقه في 5 يوليو، قدرت شركات التحليلات أن استخدام التطبيق انخفض بأكثر من النصف عن ذروته المبكرة. ولدى Meta تاريخ طويل من المنتجات المقلدة أو الميزات التي فشلت في اكتساب قوة جذب (إلى جانب عدد قليل، مثل Instagram Stories، التي ازدهرت).

ومع ذلك، فإن بدايتها الواعدة أعادت تنشيط الشركة التي تضررت من عمليات التسريح والفضائح والمنافسة من TikTok للمستخدمين الأصغر سنًا. وقد أشاد قادة ميتا بقصة إنشاء Thread، كما رواها موسيري في صحيفة واشنطن بوست وستة موظفين حاليين وسابقين آخرين، باعتبارها طريقًا جديدًا للمضي قدمًا في وقت كانت فيه مساعيها الطموحة والمكلفة لبناء واقع افتراضي. "metaverse" ذات القوة تتلاشى وتتراجع معنويات الموظفين.

بتكليف من زوكربيرج بالمخاطرة الكبيرة، قام موسيري بتجميع فريق هزيل ومهندس من أقل من 60 شخصًا لاختراق تطبيق بسيط على جدول زمني متقطع يشبه شركة ناشئة أكثر من عملاق تقني راسخ. في حديثه إلى المستثمرين هذا الأسبوع بعد إعلان Meta عن أرباح قوية ، اعتبر زوكربيرج موضوع "Thread" إثباتًا لـ "عام الكفاءة"، الذي قطع فيه عشرات الآلاف من الوظائف في محاولة لفرق أكثر مرونة يمكنها شحن المنتجات بسرعة.

أن الخيوط التي تم إنشاؤها بواسطة مجموعة صغيرة في مثل هذا الوقت القصير أصبحت شيئًا من أعجوبة داخل Meta، وفقًا للموظفين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الداخلية، وكذلك الرسائل الخاصة التي شاهدها المنشور. يرى الكثيرون في صعودها السريع بمثابة تذكير بأن عمليات إطلاق المنتجات التي يتم تنفيذها بشكل جيد قد لا تحتاج إلى جميع الزخارف البيروقراطية التي اعتادت عليها شركة تضم حوالي 66000 موظف.

”التنفيذ السريع. لا شيء رائع"، كتب أحد الأشخاص في Blind، وهو تطبيق مجهول في مكان العمل. "مجرد هندسة متينة يمكن لمعظم [المساهمين الفرديين] القيام بها ولكن للأسف مكبلون."

الآن بعد أن انخفض عدد مستخدمي المواضيع يوميًا ، يواجه الفريق الذي يقف وراءه اختبارًا جديدًا: تحويل نسخة من Twitter إلى شبكة اجتماعية مزدهرة بهويتها الخاصة وقدرتها على البقاء.

قال موسيري: "لم تكن تلك الأعمال التي اعتقدنا أنها قد تكون كذلك".

ولكن بمجرد أن تولى ماسك موقع تويتر، شرع في ما أسماه موسيري قرارات "عالية الخطورة" مثل الحد في مدى وصول المشاركات للمستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل التحقق، انقض مديرو الشركة داخل Meta.

أراد زوكربيرج تشغيل Thread بحلول يناير، بعد أقل من شهرين من إعطاء الضوء الأخضر لها. خفف موسيري، الذي أشرف على العمل جنبًا إلى جنب مع قائد المنتج منذ فترة طويلة كونور هايز، توقعات الرئيس التنفيذي، قائلاً إنهم بحاجة أولاً إلى تجميع الفريق المناسب.

قال موسيري، خلال الأشهر القليلة التالية، قام الاثنان بتجنيد مجموعة تركز على المهندسين، وأعطوا الأولوية للناس "على استعداد لأن يكونوا متشائمين، ونوعًا ما ينفذون مجموعة من [المهام] بسرعة كبيرة". قام برسم عمال من Messenger و Instagram و Facebook.

اتهم أليكس سبيرو محامي تويتر في وقت سابق من هذا الشهر ميتا بسرقة موظفي تويتر للمساعدة في إنشاء تطبيق "مقلد" بسرعة كبيرة. لكن لا أحد في فريق هندسة الخيوط هو موظف سابق في تويتر، وفقًا للمتحدث باسم ميتا آندي ستون.

في البداية، كان الفريق يحمل اثنين فقط من مديري المنتجات ومصمم واحد أو اثنين إلى جانب عشرات المهندسين - مجموعة أكثر تملقًا ويهيمن عليها المبرمجون أكثر من معظم فرق منتجات Meta، كما قال موسيري. (عند الإطلاق، نمت إلى ثلاثة مديري منتجات، وثلاثة مصممين و 50 مبرمجًا.) بدلاً من العروض التقديمية لمدة 30 دقيقة على قرار تصميم واحد ، كما هو معتاد في Facebook و Instagram ، "سيكون الأمر مثل ،" إليك ستة أشياء نحتاجها خلال هذا الأسبوع ".

كيف حطم مارك زوكربيرج القوى العاملة في ميتا

كانت هذه العملية تجسيدًا لما كان حقبة مثيرة للانقسام في Meta ، حيث تم تسريح أكثر من 20000 عامل في عمليات تسريح العمال المصممة لإعادة العمل إلى ما أسماه زوكربيرج "النسبة المثلى للمهندسين إلى الأدوار الأخرى".

للحفاظ على سير الأمور، اتخذ فريق المواضيع قرارات شائكة وتجنب الميزات الصعبة، بما في ذلك الرسائل الخاصة والقدرة على البحث عن المحتوى أو عرض خلاصات الأشخاص الذين لا تتابعهم. اختارت الشركة أيضًا عدم إطلاقها في الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد المنظمون لفرض قواعد جديدة العام المقبل تتطلب من شركات التكنولوجيا تقديم مزيد من المعلومات للهيئات التنظيمية حول خوارزمياتها.

قال موسيري: "أنت تفعل الشيء البسيط أولاً". "وأعتقد أن هذا يساعد أيضًا في تقليل النطاق، لأن ما يحدث غالبًا هو زحف النطاق وتريد إضافة كل هذه الأشياء لأنها كلها رائعة."