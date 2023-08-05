سيحصل مستخدمو Thread على إصدار ويب ووظيفة البحث قريباً قريبًا على واحدة من أكثر الميزات المطلوبة للشبكة الاجتماعية القائمة على النصوص: إصدار الويب.

أعلن رئيس ميتا Mark Zuckerberg في التطبيق أنه في الأسابيع القليلة المقبلة، ستحصل Thread تحصل على إصدار ويب ووظيفة البحث قريباً على إصدار ويب يمكن للأشخاص استخدامه للوصول إلى الخدمة على سطح المكتب، بالإضافة إلى وظيفة بحث مناسبة.

في حين أنه من الممكن عرض مشاركات Thread تحصل على إصدار ويب ووظيفة البحث قريباً على سطح المكتب في الوقت الحالي، فإن النقر فوق الرد وإعادة النشر والإعجاب وإرسال الأزرار يؤدي فقط إلى إظهار رمز الاستجابة السريعة الذي يرتبط بالتطبيق.

وبالمثل، فإن وظيفة البحث في المواضيع محدودة حاليًا. كما يلاحظ 9to5Mac، يمكنه فقط إظهار حسابات أخرى ولا يمكن استخدامه للبحث عن منشورات معينة.



دفعت Meta الخيوط للخارج في وقت مناسب، عندما كان مستخدمو X يترنحون من تغييرات كبيرة على النظام الأساسي المعروف سابقًا باسم Twitter.

أصبح متاحًا بعد فترة وجيزة من تقييد X لعدد المشاركات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها على موقع الويب / التطبيق بسبب "المستويات القصوى من تجريف البيانات [و] التلاعب بالنظام. كان المستخدمون الذين لا يدفعون هم الأكثر تضررًا وكانوا مقتصرين في البداية على مشاهدة 600 مشاركة في اليوم.

توافد الناس على Thread تحصل على إصدار ويب ووظيفة البحث قريباً بعد إصدارها، ووصلت بسهولة إلى 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع. ومع ذلك، أصدرت Meta مؤشرات ترابط بدون مجموعة من الميزات التي يتوقعها الناس من شبكة اجتماعية مثلها. وعد كبار المسؤولين في الشركة بأن فريق Thread كان يعمل على هذه الميزات، وخلال الأسبوعين الماضيين، أصدر موجزًا زمنيًا وترجمات مدمجة.

انخفض تفاعل Thread تحصل على إصدار ويب ووظيفة البحث قريباً من هذا الأسبوع الرائد في الأسبوع الأول، لكن الميزات الجديدة التي ظهرت يمكن أن تغري هؤلاء المستخدمين الأوائل لإلقاء نظرة خاطفة ويصبحوا مستخدمين نشطين.